"Космічний корабель прибув": у Києві під Офісом президента встановили загадкову юрту. Фото

У Києві під Офісом президента України, на вулиці Банковій, поруч із місцем, де почали облаштування ковзанки, встановили надувну юрту.

У ній можна буде перевзути ковзани. Про це повідомило видання "Вечірній Київ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Про юрту написав і юрист, громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook. За його словами, конструкція закриває вигляд на будівлю, а також дорогу до неї.

У Києві під Офісом президента встановили загадкову юрту Вечірній Київ

"Це що за космічний квартал-корабель прибув? Біля ОП встановили юрту. Якісь кочові племена приземлилися. Щось нереальне", – прокоментував Смолій.

Він зазначив, що саму ковзанку облаштовують уже близько трьох тижнів, і, за словами Смолія, ще доволі довго робитимуть це.

У Києві під Офісом президента України, на вулиці Банковій, встановили надувну юрту Вечірній Київ

Надувну юрту розташували поруч із недобудованою каовзанкою Вечірній Київ

У юрті можна буде перевзутися у ковзани Вечірній Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у середині грудня біля будівлі Офісу президента у Києві почали встановлювати ковзанку. У КМДА пояснили причину такого нововведення.

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