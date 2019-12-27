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27 грудня • оновлено в 11:21
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"Космічний корабель прибув": у Києві під Офісом президента встановили загадкову юрту. Фото

1.5т
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У Києві під Офісом президента України, на вулиці Банковій, поруч із місцем, де почали облаштування ковзанки, встановили надувну юрту.

У ній можна буде перевзути ковзани. Про це повідомило видання "Вечірній Київ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Про юрту написав і юрист, громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook. За його словами, конструкція закриває вигляд на будівлю, а також дорогу до неї.

У Києві під Офісом президента встановили загадкову юрту

У Києві під Офісом президента встановили загадкову юрту

Вечірній Київ

"Це що за космічний квартал-корабель прибув? Біля ОП встановили юрту. Якісь кочові племена приземлилися. Щось нереальне", – прокоментував Смолій.

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Він зазначив, що саму ковзанку облаштовують уже близько трьох тижнів, і, за словами Смолія, ще доволі довго робитимуть це.

У Києві під Офісом президента України, на вулиці Банковій, встановили надувну юрту

У Києві під Офісом президента України, на вулиці Банковій, встановили надувну юрту

Вечірній Київ

Надувну юрту розташували поруч із недобудованою каовзанкою

Надувну юрту розташували поруч із недобудованою каовзанкою

Вечірній Київ

У юрті можна буде перевзутися у ковзани

У юрті можна буде перевзутися у ковзани

Вечірній Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у середині грудня біля будівлі Офісу президента у Києві почали встановлювати ковзанку. У КМДА пояснили причину такого нововведення.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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