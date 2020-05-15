Коронавірус у Києві дістався до найменших: заразилось одномісячне немовля. Нові дані

У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 27 жінок віком від 21 до 78 років, 19 чоловіків від 30 до 80 років, а також 10 дітей (дві дівчинки 9-ти та 13-ти років, вісім хлопчиків від 1 місяця до 17 років).

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 15 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, зросла іще на 56 осіб. Серед них – 9 медиків. За минулу добу у Києві від коронавірусу одна людина померла. Усього за цей час – 43 летальні випадки. На сьогодні у столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – наголосив Кличко.

Коронавірус у Києві дістався до найменших. Ілюстрація

За його словами, серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус, 27 жінок віком від 21 до 78 років, 19 чоловікiв віком від 30 до 80 років, 10 дітей (дві дiвчинки 9-ти та 13-ти років, вісім хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв).

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Мер Києва зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів, решта залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 11 людей. Усього коронавірус подолали 200 мешканців столиці", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 15 травня зафіксували 3162 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19.

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