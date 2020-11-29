Коронавірус найсильніше вдарив по Києву: заразилися рекордні 1740 осіб за добу

У Києві за минулу добу, 28 листопада, діагностували ще 1740 заражень коронавірусом, що стало рекордом серед регіонів країни та для самого міста. Усього тут виявлено 69 018 інфікувань.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Зазначимо, що попередній рекорд у столиці був днем раніше, 28 листопада, – 1739 випадків COVID-19.

Минулої доби від коронавірусу померли ще 11 киян, а загалом у Києві зафіксовано 1279 смертей від інфекції. Водночас 92 пацієнтів змогли побороти її, всього одужали 22 755.

Прикметно, що Київська область замкнула п’ятірку регіонів-лідерів із добового приросту нових хворих на COVID-19. За останню добу там виявили ще 782 інфікування, а загальна кількість досягла 36 996. Ще троє жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 678), а 142 (загалом 12 646) змогли вилікуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 28 листопада, під час дії карантину вихідного дня в Голосіївському і Дарницькому районах відкрилися продовольчі ярмарки. Незважаючи на заборону, торгувати в наметах на вулицях столиці вишикувалися десятки підприємців.