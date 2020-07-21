Коронавірус на Київщині: з'явилась свіжа статистика на 21 липня

На Київщині станом на ранок 21 липня було зафіксовано 3332 підтверджені випадки COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 24 осіб, одужали за цей час 30 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2307. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"21 липня (станом на 9:00) в Україні 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 673 нових випадки. Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2330 випадків;

Волинська область – 3318 випадків;

Дніпропетровська область – 1224 випадки;

Донецька область – 797 випадків;

Житомирська область – 1609 випадків;

Закарпатська область – 4518 випадків;

Запорізька область – 682 випадки;

Івано-Франківська область – 3611 випадків;

Кіровоградська область – 686 випадків;

м. Київ – 7034 випадки;

Київська область – 3332 випадки;

Львівська область – 8229 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Миколаївська область – 524 випадки;

Одеська область – 2638 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 5183 випадки;

Сумська область – 371 випадок;

Тернопільська область – 2466 випадків;

Харківська область – 3082 випадки;

Херсонська область – 216 випадків;

Хмельницька область – 991 випадок;

Чернівецька область – 5363 випадки;

Черкаська область – 847 випадків;

Чернігівська область – 649 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 липня до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19, усього з початку року – 109 954.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі стверджують, що новий тип коронавірусу, інформація про який не сходить із вуст із кінця минулого року, пацієнти іноді все ще плутають з іншими захворюваннями.