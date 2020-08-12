МоваЯзык

Топтеми:

Коронавірус на Київщині: кількість заражених збільшилася майже на 70

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,9 т.
Коронавірус на Київщині

Коронавірус на Київщині.

У Київській області станом на ранок 12 серпня було підтверджено вже 4 307 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 68 осіб, видужав 51 хворий, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померла вже 71 особа, а одужала – 3 021. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"12 серпня (станом на 9:00) в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 – летальних, 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нових випадки. Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 3 043 випадки;

  • Волинська область – 4 423 випадки;

  • Дніпропетровська область – 1 602 випадки;

  • Донецька область – 1 011 випадків;

  • Житомирська область – 2 215 випадків;

  • Закарпатська область – 5 946 випадків;

  • Запорізька область – 971 випадок;

  • Івано-Франківська область – 6 039 випадків;

  • Кіровоградська область – 728 випадків;

  • м. Київ – 9 869 випадків;

  • Київська область – 4 307 випадків;

  • Львівська область – 11 308 випадків;

  • Луганська область – 160 випадків;

  • Миколаївська область – 744 випадки;

  • Одеська область – 4 458 випадків;

  • Полтавська область – 514 випадків;

  • Рівненська область – 7 114 випадків;

  • Сумська область – 716 випадків;

  • Тернопільська область – 3 413 випадків;

  • Харківська область – 5 169 випадків;

  • Херсонська область – 276 випадків;

  • Хмельницька область – 1413 випадків;

  • Чернівецька область – 6 980 випадків;

  • Черкаська область – 1 049 випадків;

  • Чернігівська область – 1 080 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 серпня до Центру надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 140 504.

Дані РНБО

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, через нові правила карантину, які встановили в ОАЕ, 43 українців не змогли вилетіти з аеропорту "Бориспіль" у Дубай.

УкраїнаКиївКоронавірусНовини Києва та Київської області
Поділитися в Facebook
  2. Кияни
  3. Життя столиці