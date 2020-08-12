Коронавірус на Київщині: кількість заражених збільшилася майже на 70

У Київській області станом на ранок 12 серпня було підтверджено вже 4 307 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 68 осіб, видужав 51 хворий, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померла вже 71 особа, а одужала – 3 021. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"12 серпня (станом на 9:00) в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 – летальних, 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нових випадки. Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3 043 випадки;

Волинська область – 4 423 випадки;

Дніпропетровська область – 1 602 випадки;

Донецька область – 1 011 випадків;

Житомирська область – 2 215 випадків;

Закарпатська область – 5 946 випадків;

Запорізька область – 971 випадок;

Івано-Франківська область – 6 039 випадків;

Кіровоградська область – 728 випадків;

м. Київ – 9 869 випадків;

Київська область – 4 307 випадків;

Львівська область – 11 308 випадків;

Луганська область – 160 випадків;

Миколаївська область – 744 випадки;

Одеська область – 4 458 випадків;

Полтавська область – 514 випадків;

Рівненська область – 7 114 випадків;

Сумська область – 716 випадків;

Тернопільська область – 3 413 випадків;

Харківська область – 5 169 випадків;

Херсонська область – 276 випадків;

Хмельницька область – 1413 випадків;

Чернівецька область – 6 980 випадків;

Черкаська область – 1 049 випадків;

Чернігівська область – 1 080 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 серпня до Центру надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 140 504.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

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