Коли у Києві відкриють ТРЦ: озвучена можлива дата

У Києві торгово-розважальні центри в рамках ослаблення карантину можуть відкрити вже в середу, 27 травня.

Як написала пресслужба Української ради торгових центрів на своєму сайті, таку попередню дату назвав мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі з представниками УРТЦ 22 травня.

Відзначається, що там обговорювалися питання епідеміологічної ситуації в Києві, важливості якнайшвидшого відкриття ТРЦ, залежності роботи ТРЦ від транспортної інфраструктури, заходи безпеки. Кличко наголосив на важливості дотримання всіх санітарних рекомендацій і вимог для торгово-розважальних центрів і вказав на необхідність ретельної підготовки до початку роботи.

У Києві відкриють ТРЦ. Ілюстрація

"Ми вдячні Київській міській держадміністрації за конструктивний діалог. Столична влада "за" відкриття ТРЦ вже найближчим часом. Це важливе і правильне рішення", – підкреслив глава УРТЦ Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що майже всі торгові центри Києва оснащені автоматичними системами підрахунку відвідувачів, що дозволяють контролювати перебування необхідної за нормами кількості людей всередині. Також за цим може стежити охорона.

Гаврюшин додав, що для ТРЦ цілком здійсненна норма у 10 кв. м загальної площі на одну людину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці 23 травня почати другий етап ослаблення карантину, введеного через пандемію COVID-19. Справа в тому, що місту заборонили робити це через невідповідність одному з критеріїв.

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