Колапс у метро Києва: пасажирам пообіцяли "резервну систему"

Метро Києва нормалізувало роботу після масштабного колапсу, який стався 16 грудня через збій у системі безготівкової оплати проїзду.

"Сьогодні (17 грудня. – Ред.) система працює в звичайному режимі. Вчора дійсно стався збій через перезавантаження обладнання", – повідомила в ефірі ObozTV прессекретарка КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

За словами Макогон, після НП працівники метрополітену спільно з фахівцями комунального підприємства ГІОЦ – оператора систем електронного квитка – розпочали відпрацьовувати різні варіанти стандартних і нестандартних ситуацій, щоб у майбутньому уникнути повторення інциденту.

"Також планується впровадження резервної системи, оффлайн, яка працюватиме з електронним квитком", – розповіла вона.

Макогон нагадала, що з квітня 2020 року міський транспорт столиці планується повністю перевести на електронний квиток.

"Зараз у нас перехідний період. Зважаючи на наш пасажиропотік і обладнання, яке в метрополітені подекуди працює навіть не один десяток років, цей перехідний період проходить непросто. Але ми робимо все можливе і сьогодні все працює в звичайному режимі", – запевнила представниця КП.

Колапс у метро Києва 16 грудня facebook.com/aiyuhimenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 грудня, в метро Києва тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і карти киянина, через що пасажирам довелося стояти у величезних чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні. На станції метро "Площа Льва Толстого" люди, які так і не дочекалися вирішення проблеми, виламали турнікети разом з огорожею.

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