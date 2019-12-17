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17 грудня • оновлено в 21:58
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Колапс у метро Києва: пасажирам пообіцяли "резервну систему"

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Метро Києва нормалізувало роботу після масштабного колапсу, який стався 16 грудня через збій у системі безготівкової оплати проїзду.

"Сьогодні (17 грудня. – Ред.) система працює в звичайному режимі. Вчора дійсно стався збій через перезавантаження обладнання", – повідомила в ефірі ObozTV прессекретарка КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

За словами Макогон, після НП працівники метрополітену спільно з фахівцями комунального підприємства ГІОЦ – оператора систем електронного квитка – розпочали відпрацьовувати різні варіанти стандартних і нестандартних ситуацій, щоб у майбутньому уникнути повторення інциденту.

"Також планується впровадження резервної системи, оффлайн, яка працюватиме з електронним квитком", – розповіла вона.

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Макогон нагадала, що з квітня 2020 року міський транспорт столиці планується повністю перевести на електронний квиток.

"Зараз у нас перехідний період. Зважаючи на наш пасажиропотік і обладнання, яке в метрополітені подекуди працює навіть не один десяток років, цей перехідний період проходить непросто. Але ми робимо все можливе і сьогодні все працює в звичайному режимі", – запевнила представниця КП.

Колапс у метро Києва 16 грудня

Колапс у метро Києва 16 грудня

facebook.com/aiyuhimenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 грудня, в метро Києва тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і карти киянина, через що пасажирам довелося стояти у величезних чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні. На станції метро "Площа Льва Толстого" люди, які так і не дочекалися вирішення проблеми, виламали турнікети разом з огорожею.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Транспорт у Києві Київське метро Новини Києва та Київської області Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Наталія Макогон
Місце
Україна Київ
Теги
транспорт метро
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
когда случился гораздо менее масшабный сбой оплаты проезда на вновь открытом МЦД, сразу пассажирам сделали 2 недели бесплатного проезда ... и сбой в Москве был связан с увязкой оплаты пригородной электрички с метрополитеном, при пересадке с электрички на метро, или с метро на электрички не должны были повторно сниматься деньги, но у некоторых снимались... но оно и понятно, Украина не Россия, а Киев на Москва...
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