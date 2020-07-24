Кличко звернувся до правоохоронців через постійні "мінування" у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи посилити заходи безпеки у столиці після масових повідомлень про "замінування".

Про це він розповів під час брифінгу 24 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Очільник міста висловив вдячність киянам, які, побачивши підозрілі предмети у публічних місцях, повідомляють про це поліцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до СБУ, поліції, посилити заходи безпеки в столиці, щоб кияни почувалися захищеними", – підкреслив Кличко.

За його словами, мова і про патрулювання в місті, і про забезпечення правопорядку, і про більш ефективну робота з упередження можливих загроз. Також йдеться про затримання та притягнення до відповідальності злочинців.

"Бо ми бачимо, що відбувається, особливо останніми днями, і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Палять будинки і авто…" – пояснив мер Києва.

Він зазначив, що ситуацію в країні і столиці намагаються дестабілізувати, чого не можна допустити. За словами Кличка, безпека зараз є одним із найважливіших питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL: