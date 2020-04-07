Мер Києва Віталій Кличко жорстко звернувся до мешканців міста після заборони займатися на спортмайданчиках у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 та інцидентів у Гідропарку.

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Цю ситуацію очільник столиці України прокоментував під час брифінгу 7 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Чиновник наголосив, що йому теж не вистачає занять спортом, але він тренується удома (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Скажу одне: якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу, – це не так! Ті, хто боїться втратити свою "супер-форму", повинні зрозуміти, що, нехтуючи правилами, можуть втратити здоров'я чи навіть і життя", – наголосив Кличко.

Кличко жорстко звернувся до спортсменів після інцидентів у Гідропарку. Ілюстрація

"Обмеження, що запровадив уряд, стосуються всіх. Винятків для бодібілдерів, моржів та інших "супер-активних" немає! Навіть професійні спортсмени зараз припинили свої тренування, навіть Олімпійські ігри у Токіо перенесли у зв'язку із ситуацією з коронавірусом у світі", – заявив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 квітня в Гідропарку у Києві, де поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 взяла під охорону спортивний майданчик, виник конфлікт.

Люди, які прийшли туди, вимагали пропустити їх і заявляли, що "обмежувати пересування – незаконно".

Пізніше хлопець, якого поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 не пустила на спортивний майданчик на території Гідропарку, вирішив дістатися туди, перепливши протоку.

Фото із його затриманням викликало ажіотаж у мережі.

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