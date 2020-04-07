Головна Новини
7 квітня • оновлено в 14:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Кличко жорстко звернувся до спортсменів після інцидентів у Гідропарку

3.1т
Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко жорстко звернувся до мешканців міста після заборони займатися на спортмайданчиках у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 та інцидентів у Гідропарку.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Цю ситуацію очільник столиці України прокоментував під час брифінгу 7 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Чиновник наголосив, що йому теж не вистачає занять спортом, але він тренується удома (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Скажу одне: якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу, – це не так! Ті, хто боїться втратити свою "супер-форму", повинні зрозуміти, що, нехтуючи правилами, можуть втратити здоров'я чи навіть і життя", – наголосив Кличко.

Кличко жорстко звернувся до спортсменів після інцидентів у Гідропарку. Ілюстрація

Кличко жорстко звернувся до спортсменів після інцидентів у Гідропарку. Ілюстрація

"Обмеження, що запровадив уряд, стосуються всіх. Винятків для бодібілдерів, моржів та інших "супер-активних" немає! Навіть професійні спортсмени зараз припинили свої тренування, навіть Олімпійські ігри у Токіо перенесли у зв'язку із ситуацією з коронавірусом у світі", – заявив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 квітня в Гідропарку у Києві, де поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 взяла під охорону спортивний майданчик, виник конфлікт.

  • Люди, які прийшли туди, вимагали пропустити їх і заявляли, що "обмежувати пересування – незаконно".

  • Пізніше хлопець, якого поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 не пустила на спортивний майданчик на території Гідропарку, вирішив дістатися туди, перепливши протоку.

  • Фото із його затриманням викликало ажіотаж у мережі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
6
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Как спортсмен спортсменам, пацаны не по пацантски это)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги