Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства охорони здоров'я України із закликом включити працівників швидкої допомоги до переліку тих категорій медиків, яким нададуть доплати за роботу під час поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це очільник столиці України заявив під час брифінгу 2 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtubе-каналі. Він розповів про поширення COVID-19 у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу також прокоментувати ситуацію з тим, що сьогодні в багатьох регіонах обурені працівники швидкої допомоги, яких уряд не вніс до переліку категорій медпрацівників щодо доплат за роботу в цих умовах. Я звертаюся до Міністерства охорони здоров'я: треба терміново виправити цю помилку і внести працівників швидкої до переліку тих, кому здійснюватимуть доплати за березень", – наголосив Кличко.

Кличко звернувся до МОЗ через доплати працівникам швидкої. Ілюстрація

Водночас він відзначив, що у самому Києві працівники швидкої допомоги таки отримають доплати.

"Що ж стосується Києва, наголошую: в столиці медики швидкої отримають доплати. На це місто виділило додаткові кошти після перерозподілу бюджету. Загалом на доплати всім медпрацівникам столиці ми виділили 894 мільйони гривень", – додав мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Дані були оприлюднені о 12:00 2 квітня. Загалом у місті підтверджено 161 випадок зараження, 12 осіб вилікувалося

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