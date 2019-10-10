Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Блоги - Життя столиці

Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
Народний депутат України, Голова комітету з інформаційної та гуманітарної політики Всі статті автора

Кличко з останніх сил намагається втриматись на посаді

3.2т

З останніх сил Кличко намагається втриматись на своїй посаді. Він розуміє, що швидко втрачає довіру киян. А всі промахи і свою неспроможність управляти містом перекладає на інших людей.

Безглуздо шукати винних в тому, що депутати втратили довіру до мера. Про депутатів, як видно, згадують лише тоді, коли потрібно прийняти на сесії "комерційні рішення". Якою була причина, що сесію Київради не проводили понад 100 днів, а потім раптом запланували дві поспіль? Відповіді на це питання у Кличка не було.

Новини
Текст для тих, хто паразитує і маніпулює

Не Офіс Президента, Ткаченко чи будь-хто інший управляв містом протягом 5 років.

Не вони зараз збільшують вартість будівництва Шулявського мосту до 1 мдрд грн і "на ходу" змінюють проект, який не хотіли прийняти з самого початку.

Не у них "втомлювалися" мости і дерибанився бюджет столиці і київська земля.

Продовжувати перелічувати можна до безкінечності.

Новини
Київ знаходиться за крок до велик змін

Але Кличку потрібно нарешті усвідомити, що Київ і Київська влада знаходиться у глибокій системній кризі. І це очевидно. А фрази "все під контролем", "все йде за планом" - уже не працюють, їм ніхто з жителів не вірить. Бо вони щодня бачать на що перетворилось місто.

Києву і киянам необхідні реальні справи, реальне вирішення міських проблем, а не піар.

Звісно, Кличко - великий боксер, але на жаль, як мер і голова КМДА він довів свою неспроможність керувати столицею.

Столиця повинна отримати компетентних, відповідальних керівників, які будуть працювати на благо міста і його жителів. Це необхідно зробити, щоб рухатися вперед разом з усією країною.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Ткаченка
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
226
48
Смішно
0
Цікаво
19
Сумно
69
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Степан
Макаренко Степан
Бред про Кличко. Киев и 5 лет назад небо и земля. Стадионы возле шкорл, утепленные садики, дорожки и, парки, метро на Виноградарь , мост на Троещину. Этих строек не видеть может только слепой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Свиноскотыняки тут смотрю за тупую отбивную пуканы рвут свои)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
«Кличко из последних сил…» Да у Кличко еще хватит сил всю вашу фракцию погонять вокруг банковой… Неужели автор был когда-то журналистом?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel