Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про недостатню кількість апаратів штучної вентиляції легень у столиці під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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Їх, за словами очільника міста, у медзакладах Києва є майже 400. Про це Кличко розповів під час брифінгу 3 квітня, який транслювала КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні в 44-ох медзакладах столиці є 380 апаратів штучної вентиляції легень, які були придбані до 2020 року. Цього року за благодійні кошти у лікарні передали дев'ять апаратів штучної вентиляції легень. За кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ та передати у медзаклади. 17 з них ми очікуємо найближчим часом", – сказав він.

Кличко спростував чутки про недостатню кількість апаратів ШВЛ у лікарнях Києва. Ілюстрація

Очільник столиці підкреслив, що 380 апаратів ШВЛ – це апарати, які працюють, надають допомогу і перебувають в хорошому технічному стані.

"Щодо інших цифр, які "гуляли". Так, у нас є ще понад 60 інших апаратів ШВЛ, які зношені і чекають ремонтів. Для деяких – замовлені деталі, що треба замінити. І ми цим займаємося", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уКиєві станом на 12:00 п'ятниці, 3 квітня, від коронавірусу COVID-19 померли три особи. Загалом було підтверджено 189 випадків зараження.

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