Кличко розповів про найдовший випадок COVID-19 у Києві: лікували 41 день

Найдовше коронавірус у стаціонарі столиці лікували 41 день.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 29 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відзначив, що у медзаклади міста за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коронавірус, за словами фахівців, підступний ще тим, що від нього довго одужують. У середньому лікування триває близько місяця. Більшість хворих лікуються вдома, на самоізоляції і під контролем медиків", – сказав Кличко.

"Найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день. Найшвидше ж одужують діти і молоді люди. Але в нас є і приємні рекорди. Нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Її днями виписали з лікарні. А раніше вилікувалася жінка, якій 95 років", – додав мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 29 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 7932 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 132 мешканців столиці.