Кличко прокоментував чутки про закриття шкіл і садочків у Києві з 1 жовтня

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
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Віталій Кличко розповів, які школи можуть закрити на карантин

Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про те, що школи та дитячі садочки у столиці нібито закриють на тотальний карантин з 1 жовтня.

На своїй сторінці у Twitter він запевнив, що крайні заходи вживатимуться лише в тих закладах, де буде найгірша епідеміологічна ситуація.

"Ходять чутки, нібито з 1 жовтня місто збирається закрити навчальні заклади на карантин. Це неправда!" – запевнив Кличко.

"Підкреслю: школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих", – пояснив очільник столиці.

Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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