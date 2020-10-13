Кличко показав оновлені 'коронавірусні' відділення в Києві

У Києві міську лікарню №18 обладнали під прийом хворих на коронавірус (COVID-19).

Про це під час брифінгу в понеділок, 13 жовтня, розповів мер столиці Віталій Кличко. Водночас він зазначив, що в Києві для лікування хворих розгорнули майже 2,8 тисячі ліжок у 22 лікарнях.

Глава міста повідомив, що один із поверхів медустанови обладнають під відділення для прийому хворих на коронавірус, де розгорнули інфекційне відділення на 100 ліжок. Ще облаштують 60 ліжок для пацієнтів з підозрою на COVID-19. Також з'являться окремі палати для інтенсивної терапії.

"Лікарня №18 вже отримала від міста медикаменти на понад 300 тисяч гривень. А також чотири апарати ШВЛ на суму майже 3 млн грн. Місто виділило понад 1 млн грн на ремонт системи кисневого постачання. Зокрема, там уже обладнали 30 точок для подачі кисню. Всього їх буде 80", – розповів Кличко.

Мер додав, що ще чотири лікарні готуються до прийому хворих на коронавірус: Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і столичні лікарні № 1, 12 і 15.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 397 осіб.