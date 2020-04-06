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6 квітня • оновлено в 15:07
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Киянин вирішив "перехитрити" карантин і потрапив у Гідропарк уплав. Ексклюзивне відео

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У Києві хлопець, якого поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 не пустила на спортивний майданчик на територї Гідропарку, вирішив дістатися туди, перепливши протоку.

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Інцидент трапився 6 квітня. Про це дізнався журналіст OBOZREVATEL, який побував на місці події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, спершу хлопець з другом прийшов до мосту, який веде до спортмайданчика у Гідропарку. Тоді поліція відмовилась їх пропустити, через що киянин почав обурюватися.

Киянин вирішив "перехитрити" карантин і потрапив у Гідропарк уплав

Киянин вирішив "перехитрити" карантин і потрапив у Гідропарк уплав

Після цього хлопець просто роздягнувся та стрибнув у воду, вирішивши дістатись до спортмайданчику таким чином. Але на іншому березі його вже чекали правоохоронці, які і забрали киянина у відділок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок вранці, 6 квітня, в Гідропарку у Києві, де поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 взяла під охорону спортивний майданчик, виник конфлікт.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
сколько идиотов снимают на камеру
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Сколько гороев-идиотов, а в результате нехватка больничных коек, аппаратов ИВЛ, медикаментов; единственное чего вдоволь - места на кладбище.
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Кияни Життя столиці

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