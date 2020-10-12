Киянам виплатять допомогу до Дня захисника України: хто отримає та скільки

У Києві до Дня захисника України (14 жовтня) виплатять матеріальну допомогу окремим категоріям киян, таким як ветерани АТО, волонтери та сім'ї Героїв Небесної Сотні.

Про це на брифінгу в понеділок, 12 жовтня, сказав глава столиці Віталій Кличко, назвавши суми, які отримають українці.

"Всього її (матдопомогу – ред.) отримають понад 29 тисяч осіб. Це ветерани АТО, волонтери та сім'ї Героїв Небесної Сотні. Отримають допомогу й внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і проживають в столиці. Розмір такої допомоги – від 800 до 1500 гривень", – повідомив політик.

Кличко додав, що по півтори тисячі гривень отримають члени сімей загиблих або поранених учасників Революції Гідності. А також – сім'ї волонтерів, загиблих і поранених на війні на Сході України.

"По тисячі гривень нададуть киянам, які отримали важкі тілесні ушкодження під час Революції Гідності. Допомогу в розмірі 900 і 800 гривень, отримають жителі столиці, які отримали травми середньої тяжкості під час Революції Гідності та кияни-учасники АТО, бійці-добровольці", – підсумував мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня – в один день з Покровом Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.