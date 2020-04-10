Кількість випадків COVID-19 у Києві та області наблизилась до 500

У Києві та області станом на 9:00 п'ятниці, 10 квітня, було підтверджено 488 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці – 348, а на території області – ще 140.
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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. За добу до того у МОЗ повідомляли про 300 випадків коронавірусу у Києві та ще 130 у області.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків", – зазначила пресслужба.
Кількість випадків COVID-19 у Києві та області наблизилася до 500. Ілюстрація
Статистика захворюваності по всій Україні:
Вінницька область – 119 випадків;
Волинська область – 41 випадок;
Дніпропетровська область – 52 випадки;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 41 випадок;
Закарпатська область – 56 випадків;
Запорізька область – 54 випадки;
Івано-Франківська область – 254 випадки;
Кіровоградська область – 82 випадки;
м. Київ – 348 випадків;
Київська область – 140 випадків;
Львівська область – 82 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 0 випадків;
Одеська область – 46 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 85 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 196 випадків;
Харківська область – 6 випадків;
Херсонська область – 27 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Чернівецька область – 366 випадків;
Черкаська область – 86 випадків;
Чернігівська область – 9 випадків.
Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19, всього від початку року – 8763.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
за даними МОЗ, у Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 300, в області – до 130.
Пізніше мер столиці України Віталій Кличко заявив, що у Києві станом на 12:00 9 квітня кількість випадків COVID-19 склала 335, померло вже шестеро осіб.
На його думку, дані про кількість хворих на коронавірус у Києві, що подає столична влада, відрізняються від статистики Міністерства охорони здоров'я України, найімовірніше, через різний алгоритм підрахунку.
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