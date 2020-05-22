Київщина відмовилася послабити карантин з 22 травня: причина

Київська обласна державна адміністрація 22 травня не буде пом’якшувати карантин, введений через пандемію COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Причиною було названо те, що один із необхідних показників перевищив допустиму норму. Про це повідомила пресслужба КОДА на своєму сайті.

Так, 20 травня Кабмін ухвалив постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Київщина відмовилася послабити карантин з 22 травня. Іллюстрація

Нею передбачено послаблення або припинення у регіонах протиепідемічних заходів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Для цього вирішили ураховувати оцінку епідемічної ситуації та наступних трьох ознак:

Інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Потрібен показник менше 50%.

Середня кількість ПЛР-тестувань. Потрібно понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Які показники на Київщині:

Інцидентність: 13,9 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок: 8,9 %.

Середня кількість тестувань: 19,2 на 100 тис. населення.

"Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права ухвалити рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", – йдеться у повідомленні Київської облдержадміністрації.

Зазначається, що КОДА моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно, і у разі її покращення рішення про послаблення карантину буде ухвалено негайно.

Як повідомлявOBOZREVATEL, команда проєкту "Форсайт COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського отримала нові прогнози щодо захворюваності на коронавірус в Україні та Києві з 21 до 25 травня. Вони засвідчили зниження швидкості поширення пандемії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!