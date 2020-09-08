Київ знову лідирує за COVID-19 в Україні: дані на 8 вересня

Київ знову лідирує в Україні за захворюваністю на COVID-19.

Упродовж минулої доби найбільше хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в Києві – 235 осіб.

Про це повідомили в РНБО. Усього на сьогодні в столиці налічується 15 511 підтверджених випадків захворювання. Таку ж інформацію озвучив мер Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед тих, хто захворів:

123 жінки у віці від 20 до 83 років;

97 чоловіків у віці від 21 до 86 років;

шість дівчаток від трьох до 17 років і дев'ять хлопчиків від року до 17 років.

Серед інфікованих і 8 медпрацівників. З усіх нових хворих у лікарні столиці потрапили 34 пацієнти, решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім того, за минулу добу від коронавірусної інфекції померло ще чотири жителі столиці, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 246 смертей від COVID-19.

Водночас, за даними РНБО, 75 осіб змогли побороти коронавірус. Загалом вилікувалися вже 4826 людини. За даними Кличка, таких людей 67.

Найбільше випадків СOVID-19 за минулу добу виявили в Деснянському районі Києва. Telegram канал Віталія Кличка

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 37. У Шевченківському – 35, в Дніпровському районі – 30 випадків.

Дані РНБО свідчать, що зараз в Києві на коронавірус хворіють 10 439 осіб.

Статистика COVID-19 в Києві. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 8 вересня, в Україні офіційно підтверджено 140 479 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 411 – виявлені за минулу добу.

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