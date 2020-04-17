Київ залишився найбільш забрудненим у світі: з'явилися нові тривожні дані

Київ в п'ятницю вранці, 17 квітня, залишився на першому місці в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. Ще 16 квітня після пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та масштабної піщаної бурі столиця України потрапила на перше місце в цьому антирейтингу.

Київ залишився найбільш забрудненим у світі

Так, станом на ранок 17 квітня показник забруднення повітря над Києвом був зафіксований в діапазоні 215 AQI (високий). Столиця України обійшла міста Китаю, Таїланду та інших країн.

Такий рівень забруднення може спричинити дискомфорт під час дихання в разі тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

Антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря Скриншот

Таблиця з даними про забруднення повітря Скриншот

Про ситуацію написав і мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він відправився в Чорнобильську зону відчуження і з'ясував, що 17 квітня пожежу там було повністю ліквідовано, тліли тільки окремі ділянки. Радіаційний фон в зоні відчуження був нижче допустимої норми і становив 0.12 мікрозівертів.

"За висновком рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж в Київській області, в напрямку Житомира. Мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтеся вдома і не відкривайте вікна!" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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