Київська міська рада розірвала договори оренди трьох земельних ділянок у Подільському районі, які у 1999 році передали посольству Російської Федерації для будівництва консульського відділу та житлових будинків.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН. Таке рішення депутати Київради підтримали на засіданні 12 березня.

Так, місто повернуло собі дві ділянки на вул. Спаській. Одну з них (площею 0,2 га) на вул. Спаська, 14, колись передали для будівництва та експлуатації приміщення консульського відділу посольства РФ в Україні. Ще одна (площею 0,4 га) на вул. Спаська 13-15, передавалась під зведення житлового будинку.

Київ забрав у посольства РФ орендовану землю. Ілюстрація

Третю ділянку (площею 0,4 га) на вул. Боричів Тік, 17, 19, 21, здавали в оренду посольству Росії для будівництва ще одного будинку. Її також було повернуто місту.

Рішення ухвалили через перебування України у стані війни з РФ, а також громадський спротив створенню умов для роботи інституцій держави-агресора у Києві.

За даними Київради, земельні ділянки з 1999 р. використовували не за призначенням. Частина територій вже облаштована для відпочинку, тому у майбутньому розглядатиметься питання про надання ділянкам статусів скверів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 26 лютого під посольством Росії "Рух Опору Капітуляції" влаштував акцію "Росія повинна звільнити" Крим, приурочену подіям 2014 року, коли на півострові влаштували тисячний мітинг проти окупації.

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