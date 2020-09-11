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Київ із 14 вересня переходить до "помаранчевої" зони карантину: що зміниться

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Життя столиці
14,9 т.
Київ віднесли до 'помаранчевої' зони карантину

Київ потрапив до "помаранчевої" зони адаптивного карантину через реєстрацію за останні сім днів більш ніж сотні випадків коронавірусу на 100 тисяч населення за добу. Тож із понеділка, 14 вересня, у місті діятимуть нові заборони.

Відповідне рішення, переглянувши поділ країни на епідемічні зони, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. OBOZREVATEL нагадує обмеження, яких відтепер мають дотримуватися кияни та гості столиці.

Які обмеження діятимуть у Києві

На позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС 10 вересня було вирішено, що нове епідемічне зонування почне діяти з 00 годин 00 хвилин 14 вересня й упродовж наступних двох тижнів.

Так, у всіх регіонах незалежно від кольору рівня епідемічної небезпеки насамперед встановлено обмеження "зеленої" зони й усіх попередніх рівнів.

У громадських місцях у Києві варто носити маски й дотримуватися дистанції

"Зелена зона" передбачає:

  • перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах;

  • проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;

  • роботу кінотеатрів із заповненням на 50%;

  • перевезення пасажирів за наявності сидячих місць.

У "помаранчевій" зоні карантину, до якої потрапила і столиця, відповідно, діють заборони, передбачені цим кольором епідемічної небезпеки + обмеження "жовтої" зони.

Київ віднесли до "помаранчевої" зони карантину

Що заборонено в Києві з 14 вересня:

  • відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру;

  • діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів;

  • діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

  • планові госпіталізації в лікарнях;

  • роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

  • приймання нових змін у дитячі табори;

  • діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" із добового приросту. Від COVID-19 у країні померли вже 3076 осіб, а 67 005 пацієнтів повністю побороли хворобу.

  • В Україні з опівночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування. Таке рішення було ухвалено на засіданні державної комісії з питань ТЕБ та НС. Епідеміологічні рівні встановлено на 14 днів.

  • Нацполіція і Держпродспоживслужба вживатимуть заходів державного реагування в разі виявлення фактів невиконання місцевими органами влади протиепідемічних заходів на території "червоних" зон.

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