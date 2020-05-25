Київ став епіцентром дощів: з'явився прогноз погоди на тиждень. Карта

Київ у понеділок, 25 травня, опинився в епіцентрі чи не найінтенсивніших дощів у всій Європі.

Про це розповіла відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, схожа погода спостерігатиметься у столиці й у вівторок, 26 травня (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

"Київ наш любий зараз у епіцентрі чи не найінтенсивніших дощів у всій Європі. Циклон із атмосферними фронтами", – написала Діденко.

Київ став епіцентром дощів. Ілюстрація

"У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, вдень +14", – додала вона.

Синоптикиня зазначила, що з середи, 27 травня, та до кінця тижня в столиці потеплішає, але температури коливатимуться. Також вона написала, що погода в Україні значно покращиться вже з 1-2 червня.

Карта погоди в Києві Facebook/Наталія Діденко

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо 2020 року, за прогнозами кліматологів, обіцяє бути примхливим: зливи, гради, шквали й посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду й навпаки.

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