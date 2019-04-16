Київ скували багатокілометрові затори: мапа проїзду

У Києві 16 квітня через дощ і туман на більшості доріг утворилися багатокілометрові затори. Станом на 9:15, вони оцінювалися в 9 балів.

У великому заторі водії стоять на Кільцевій дорозі від "Теремків" і майже до перетину з проспектом Леся Курбаса. Згідно з даними Google-карт, на проспекті Перемоги ускладнення руху триває від метро "Житомирська" до "Шулявської", де частково перекрили смуги і триває реконструкція моста.

Також тягнеться вул. Гетьмана, вул. Борщагівська і проспект Лобановського. У центрі Києва є ускладнення на вул. Великій Васильківській, Івана Федорова, Басейній та частково на бульварі Шевченка.

Google-карти

Google-карти

Також тягнуться вул. Грушевського, Паркова дорога і Набережне шосе. Сильні труднощі на всіх мостах і з'їздах з них на правий берег.

Google-карти

На лівому березі великі затори на Дніпровській набережній, Південному мосту, Харківському шосе, вул. Віфліємській та проспекті Бажана.

Google-карти

На в'їздах до Києва серйозні затори на дорогах з Вишневого і Крюківщини.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві з 13 по 19 квітня частково обмежили рух на проспекті Перемоги. Це пов'язано зі зведенням оновленого Шулявського шляхопроводу.

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