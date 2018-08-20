Київ заполонила військова техніка: місто застигло у величезних заторах. Фото і відео

У Києві в понеділок, 20 серпня, у зв'язку із перекриттям вулиць центр міста завмер у масштабних заторах. Станом на 17:00 вони оцінювалися у 8 балів.

Таке ускладнення руху пояснюється вимушеними обмеженнями через репетицію параду до Дня Незалежності України. У прес-службі КМДА попереджали, що декілька вулиць будуть закритими.

Зокрема це торкнулося вул. Велика Васильківська, Бессарабської площі, вул. Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейської площі.

Крім цього, проїзд заборонений у бік центру від Національного цирку України, на Поштовій площі та поблизу станцій метро "Олімпійська" і "Палац спорту".

dispetcher.in.ua

Також перекрито ділянку неподалік від м. "Арсенальна" та біля Володимирської гірки.

Кияни тим часом діляться фотографіями та відео військової техніки, яка їздить вулицями міста.

Фото Vadym Vad

Фото Vadym Vad

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва після репетиції параду до Дня Незалежності України зенітна установка "Бук" врізалася в будівлю бізнес-центру.