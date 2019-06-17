Київ попередили про критичне забруднення повітря: ситуація погіршується

Рівень забруднення повітря в Києві, який перевищує норму в 5-6 разів, буде зростати до 18 червня.

Як повідомляє прес-служба ДСНС на офіційному сайті, метеорологічні умови, що сприяють накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, спостерігаються в місті з 8 червня.

Згідно з даними з постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах:

вулиці Скляренка;

Оболонського проспекту;

Бессарабської площі;

Деміївської площі.

Ілюстрація. Критичне забруднення повітря в Києві itc.ua

"Такі метеорологічні умови, за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) і рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 18 червня", – сказано в повідомленні прес-служби.

Результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії станом на 13:00 14 червня в Києві dsns.gov.ua

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