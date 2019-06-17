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Київ попередили про критичне забруднення повітря: ситуація погіршується

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Рівень забруднення повітря в Києві, який перевищує норму в 5-6 разів, буде зростати до 18 червня.

Як повідомляє прес-служба ДСНС на офіційному сайті, метеорологічні умови, що сприяють накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, спостерігаються в місті з 8 червня.

Згідно з даними з постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах:

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  • вулиці Скляренка;

  • Оболонського проспекту;

  • Бессарабської площі;

  • Деміївської площі.

Ілюстрація. Критичне забруднення повітря в Києві

Ілюстрація. Критичне забруднення повітря в Києві

itc.ua

"Такі метеорологічні умови, за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) і рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 18 червня", – сказано в повідомленні прес-служби.

Результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії станом на 13:00 14 червня в Києві

Результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії станом на 13:00 14 червня в Києві

dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в червні та липні прогнозується аномально підвищена температура, повітря буде прогріватися вище 30 градусів. Раніше лікар дав українцям поради, як пережити пекельну спеку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
погодаГосЧС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это Путин виноват!!!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Почему обоз не пишет "Хуев" ? как велели хозяева.
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