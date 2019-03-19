Київ паралізували багатокілометрові затори: карта "червоних" ділянок

У Києві 19 березня більшість доріг скували 8-бальні затори. Найсильніші перепони утворилися на мостах, у центрі та на об'їзних шляхах перекритого Шулявського мосту.

На проспекті Перемоги автомобілісти стоять від метро "Берестейська" до "Шулявської", потім затор переходить на бульвар Шевченка. Також тягнуться вул. Жилянська, Повітрофлотський проспект, вул. Дегтярівська і Мечникова.

Крім цього, в центрі міста водії стоять на вул. Льва Толстого і Ярославовому Валу. На Подолі "червоним" позначений Володимирський узвіз, Набережно-Хрещатицька, шосе Набережне і вул. Костянтинівська.

Затори у Києві Google-карти

Серед мостів з правого на лівий берег найзавантаженіші Патона і Дарницький.

Затори у Києві Google-карти

На лівому березі затори від Позняків до метро "Славутич", на Дарницькому та Харківському шосе і вул. Миропольській.

Затори у Києві Google-карти

При в'їзді до Києва перепони утворилися на дорогах від Софіївської Борщагівки — там водії рухаються у багатокілометровій тягучці.

Затори у Києві Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 18 березня стало першим робочим днем після перекриття Шулявського мосту. Всі об'їзні дороги скували 8-бальні затори, а на деяких ділянках ускладнення руху були навіть після години пік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся