Київ охопить циклон: оголошене штормове попередження

У Києві 22 березня очікуються сильні пориви вітру, у зв'язку з чим оголосили штормове попередження.

Швидкість подекуди сягатиме 15-20 метрів за секунду, попередили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря становитиме від +10 до +12 градусів, дощитиме. Згідно з даними синоптика Наталії Діденко, погіршення погоди обумовлене циклоном.

"Температура повітря завтра підвищиться, як і обіцяла. Однак на фоні дощу і сильного вітру це потепління нівелюється", ‒ пояснила Діденко.

У своєму блозі вона також повідомила, що з 26 березня у столицю прийде похолодання. Удень буде до +7, а вночі можливі заморозки.

Погода у Київській області Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, на 23-24 березня киянам обіцяли хорошу погоду. У суботу температура становитиме +13 градусів, буде сонячно і сухо. У неділю погода порадує теплом до +13 і відсутністю дощу.

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