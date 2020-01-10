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10 січня • оновлено в 12:06
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Київ очікує зовсім не зимова погода: з'явився прогноз на вихідні

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У Києві у суботу та неділю, 11 і 12 січня, у Києві буде зовсім не зимова погода. Температура не опускатиметься нижче нуля, час від часу йтиме сніг з дощем.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Увесь час здійматиметься потужний вітер 7-12 м/с.

Так, 11 січня усю добу йтиме сніг з дощем. Нічна температура становитиме 0...+2 градуси, а денна – до +3...+5.

Київ очікує зовсім не зимова погода

Київ очікує зовсім не зимова погода

У неділю, 12 грудня, буде сухо. Температура вночі буде аналогічною суботній, а вдень очікується +1...+3 градуси.

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Києві

Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 року будуть не дуже холодними. Водночас нас чекають температурні гойдалки.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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