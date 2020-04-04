Київ не забезпечить пів мільйона киян без державної підтримки – Кличко

Без державної допомоги столична влада не зможе фінансово забезпечити пів мільйона киян, які вимушено взяли відпустки за свій рахунок через впроваджені обмежувальні заходи з протидії коронавірусу.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу ZIK, передає прес-служба мера.

“У Києві, за нашими підрахунками, приблизно пів мільйона людей взяли відпустки за свій рахунок. Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей. Я це питання підняв на селекторній нараді з президентом та прем’єрміністром. І президент сказав, що вони це питання прораховують. Сьогодні без державної допомоги неможливо його вирішити. Бюджет жодного міста не витримає такого навантаження”, – наголосив Кличко.

Віталій Кличко

За словами мера Києва, президент запевнив, що відповідне питання планують вирішувати грошовими доплатами кожному, хто вимушено не працює.

“Ми сподіваємося, що найближчими днями отримаємо інформацію. Тому що люди чекають і напруга зростає. Нам потрібно надавати людям інформацію, що їх очікує”, – додав він.

Кличко зауважив, що багато питань, що стосуються протидії поширенню коронавірусу та забезпечення лікарень необхідним обладнанням та засобами індивідуального захисту для медиків місто вирішує своїми силами, але в питанні підтримки вимушено непрацюючих містян необхідна допомога держави.

“Нам потрібно розробити алгоритм і разом, об’єднавши зусилля, визначитися, як ми будемо діяти далі, якими будуть кроки щодо економіки міст і держави”, – підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про недостатню кількість апаратів штучної вентиляції легень у столиці під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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