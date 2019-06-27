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Київ охопила справжня буря: фото і відео з різних районів

16.1тЧитати матеріал російською

У Києві близько 12:00 27 червня суттєво погіршилася погода — налетів сильний вітер, небо затягнуло чорними хмарами і почалася гроза.

В усіх районах значно похолоднішало, а до 28 червня температура може знизитися на цілих 10 градусів, до +20.

Позняки

Позняки

Позняки

Позняки

На столичних Позняках почався справжній шторм: ураганний вітер зніс ятки з продуктами і парасольки продавців.

Позняки

Позняки

Фото: Дмитро Коперніков

У Святошинському районі дерево вітром звалило на проїзну частину, залишивши для проїзду лише один ряд. На вул. Дегтярівській деревом перекрило трамвайні колії.

Дерево впало на авто

Дерево впало на авто

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На Виноградарі вітром відірвало покрівлю гаража – уламки розлетілися в різні боки.

Позняки

Позняки

На Голосієво важкі темні хмари затягнуло все небо. На знятих кадрах здається, що чорні хмари буквально падають на будинки.

Як писав OBOZREVATEL, після шторму, обумовленого атмосферним фронтом 27 червня, синоптики пообіцяли сильне похолодання. Температура складе +20, тобто відразу на 10 градусів нижче.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Путин не только в ПАСЕ разруливает, он и погодой может управлять!
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Маклауд Конрад
Маклауд Конрад
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Михайло Зайков
Михайло Зайков
Біля пр. Перемоги 60 впала велика гілка дерева (верба) на пішоходну доріжку. Нікого не було (був сильний дощ та гроза) - тому ніхто не постраждал.
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