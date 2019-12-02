Київ накриє снігова буря: синоптики дали попередження

У Києві уже у понеділок ввечері, 2 грудня, почне падати сніг, часом мокрий, а вітер стане дуже сильним, на дорогах утвориться ожеледиця. Схожа погода зберігатиметься в столиці України протягом ночі та дня 3 грудня.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, температура повітря вночі 3 грудня становитиме лише -2...-4 градуси, а вдень – приблизно 0.

"У Києві сьогодні ввечері (2 грудня. – Ред.) та найближчої ночі очікується сніг, мокрий сніг, рвучкий північно-західний вітер, на дорогах ожеледиця. Завтра вдень у столиці – підсипатиме невеликий сніг", – написала Діденко.

Київ накриє снігова буря

На сайті Укргідрометцентру зазначили, що вітер вже увечері 2 грудня здійметься до 7-12 м/с і протримається таким упродовж наступної доби. За версією експертів, сніжити почне лише 3 грудня, удень до цього додасться дощ.

Про небезпеку на дорогах попередила і пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

"Згідно із прогнозами, варто готуватися до негоди – снігу та ожеледиці. Уважно слідкуйте за прогнозами погоди, а також враховуйте дорожні умови, коли сідаєте за кермо своїх транспортних засобів", – йдеться в дописі.

Правоохоронці закликали водіїв, за можливості, утримуватися від поїздок, перечікувати негоду. Також вони порадили під час руху:

дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції;

відмовитися від ризикованих маневрів;

знижувати швидкість під час наближення до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

в разі сильної негоди вмикати протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватися засобами пасивної безпеки як для дорослих, так і для дітей;

з особливою обережністю рухатися мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.

Прогноз погоди у Києві Укргідрометцентр/скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві перший сніг випав ще 7 жовтня. А 31 жовтня явище у столиці України помітили вдруге.

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