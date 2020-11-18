Київ через карантин на Новий рік залишиться без ярмарки, але з "інтерактивним пеньком"

Святкові локації у Києві на Новий рік і Різдво через пандемію коронавірусу та карантин розподілять по місту, а традиційний ярмарок не проводитимуть.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, який є організатором заходів, передає УНІАН. Він уточнив, що на Софійській площі залишиться ялинка та "інтерактивний пеньок" з дверима.

За його словами, з Володимирського узвозу в грудні будуть прибрані фуд-корти.

Інші локації частково перенесуть до Арки дружби народів, деякі "будиночки з напоями" встановлять на Володимирських гірках. Також на Контрактовій площі з'явиться гірка з катком і ялинкою, там же продаватимуть ласощі і напої.

Добруцький додав, що запалять ялинку як зазвичай 19 грудня в 19.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці святкування Нового року проходитиме без концертів. Також обмежать відвідування святкової зони на Софійській площі.