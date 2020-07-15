Карантин в Україні до наступного літа: глава медкомісії Києва озвучив новий сценарій

Карантин в Україні може тривати до кінця весни 2021 року.

Карантинні обмеження в Україні через поширення коронавірусу можуть тривати до кінця весни 2021 року.

Таку думку висловив голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО "Свобода" Олег Гелевей під час брифінгу 15 липня, коментуючи наміри влади продовжити карантин після кінця липня. Про це написало інформаційне агентство УНІАН.

"У світі на сьогоднішній день побито рекорд у 5 млн активно хворих (на COVID-19), і ця тенденція постійно зростає. Світла в кінці тунелю ще не видно. Зокрема, його не видно і в Україні. Ми маємо бути готові, що це не тільки до Нового року – це питання не буде вирішено, а можливо не буде вирішено до кінця весни", – підкреслив Гелевей.

Чиновник сказав, що адаптивний карантин, яким не передбачено жорстких обмежень, має свої переваги. За його словами, зокрема, не потрібно усім зачинятися вдома, адже час показав, що це нереально за багатьма параметрами.

Водночас Гелевей преконаний, що дотримання правил гігієни і соціального дистанціювання сприятиме подоланню пандемії.

"Елементарні засоби обмеження – дотримання дистанції, носіння масок, де потрібно, постійна власна гігієна, миття рук – ці заходи приведуть до того, що ми якомога швидше зможемо побачити світло в кінці тунелю і сказати, що вірус поборений і в Україні, і в світі в цілому", – відзначив він.

Як написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", Гелевей також сказав, що кількість госпіталізованих із COVID-19 киян залишається стабільною, незважаючи на зростання захворюваності.

"Кількість хворих із COVID-19, яким потрібна госпіталізація, залишається приблизно на одному рівні – близько 250 осіб, незважаючи на те, що в Києві кількість активних хворих зросла приблизно вдвічі", – підкреслив він.

За його словами, це відбувається, адже пацієнти переносять захворювання в легкій формі, а також завдяки успіхам Києва у збільшенні обсягів тестувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин через коронавірус в Україні можуть продовжити ще щонайменше на місяць після кінця липня.