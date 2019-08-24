Йшла і танцювала: в Києві засікли голу бабусю на вулиці. Відео 18+

У Києві на вулиці Бориспільська (Дарницький район) помітили напівголу жінку, що розгулює по вулицях.

Відео виявилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Жінка йшла без бюстгалтера по вулиці в одній нижній білизні. Вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.

Незабаром після цього жінкою зацікавилася поліція. Втім, затримувати її не стали. Замість цього поліцейські викликали швидку допомогу, оскільки "це не їхній профіль".

Незабаром за жінкою приїхали лікарі і забрали її з собою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вул. Олени Теліги невідома оголена жінка лягла посеред дороги, а потім почала чіплятися до водіїв проїжджаючих авто.

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