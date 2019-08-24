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Йшла і танцювала: в Києві засікли голу бабусю на вулиці. Відео 18+

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У Києві на вулиці Бориспільська (Дарницький район) помітили напівголу жінку, що розгулює по вулицях.

Відео виявилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Жінка йшла без бюстгалтера по вулиці в одній нижній білизні. Вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.

Незабаром після цього жінкою зацікавилася поліція. Втім, затримувати її не стали. Замість цього поліцейські викликали швидку допомогу, оскільки "це не їхній профіль".

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Йшла і танцювала: в Києві засікли голу бабусю на вулиці. Відео 18+

Незабаром за жінкою приїхали лікарі і забрали її з собою.

Йшла і танцювала: в Києві засікли голу бабусю на вулиці. Відео 18+
Йшла і танцювала: в Києві засікли голу бабусю на вулиці. Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вул. Олени Теліги невідома оголена жінка лягла посеред дороги, а потім почала чіплятися до водіїв проїжджаючих авто.

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Україна Київ
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пиздец !!!!Ну и дороги у вас там...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Идиоты. Это ж сама УКРАИНСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ была.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пушкин Серёга, вот сейчас совсем не смешно было..
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