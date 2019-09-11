Інтернет-зірка: у Києві голий кур'єр потрапив на пікантні відео. 18+

У Києві голий чоловік з рюкзаком однієї з відомих кур'єрських компаній з доставки їжі, який вже неодноразово з'являвся у відомих вишах міста, потрапив відразу на кілька нових пікантних відео.

Ролики розмістили на сторінці "Х*йовий Київ" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

На одному з відео видно, як чоловік в одних лише трусах танцює просто посеред вулиці, на іншому – він розмовляє з компанією людей, а на третьому знову з'являється в аудиторії одного з вишів.

У Києві голий кур'єр потрапив на пікантні відео Скріншот

Допис в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік з кур'єрським рюкзаком в одних лише трусах доставив їжу в аудиторію Київського політехнічного інституту. А потім з'явилося пікантне відео з цим же хлопцем в Національному авіаційному університеті.

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