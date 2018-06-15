Готувалися до смерті: пасажир зняв жорстке приземлення літака у Києві

Момент жорсткого приземлення літака авіакомпанії Bravo, що виконував рейс 4406 Анталія - Київ, в аеропорту "Київ" імені Сікорського зняв один з пасажирів зсередини повітряного судна.

Ексклюзивне відео інциденту опубліковане на сайті ТСН.

За словами автора ролика, екіпаж літака навіть не пояснював пасажирам, що відбувається.

"Їх не було нікого. Походу молилися. Ми ж всі в літаку були готові до смерті", - розповів він у відповідь на запитання про те, що говорив під час приземлення пілот і чи заспокоювали людей співробітники авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація під час приземлення в аеропорту "Київ" була складнішою, ніж стверджують представники "Жулян". Про це заявила пасажир авіарейсу 4406 Анталія-Київ Олександра.