Гар у Києві: які райони "отруєні" найбільше

Найвищий рівень забруднення повітря в Києві в ніч на п'ятницю, 17 квітня, був зафіксований у Голосіївському районі.
Такі дані опубліковані сервісом iqair.com. Зазначимо, напередодні в цій частині столиці України сталася масштабна пожежа.
Зокрема, станом на 00:30 17 квітня в районі парку був помічений показник в 343 AQI. У Шевченківському та Деснянському районах повітря відносно чистіше, але все одно забруднене вище норми.
Забруднення повітря в Києві: карта по районам
колаж
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Київ – перший в антирейтингу
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Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.
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