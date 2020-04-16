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17 квітня • оновлено в 01:35
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Гар у Києві: які райони "отруєні" найбільше

1.9т
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Найвищий рівень забруднення повітря в Києві в ніч на п'ятницю, 17 квітня, був зафіксований у Голосіївському районі.

Такі дані опубліковані сервісом iqair.com. Зазначимо, напередодні в цій частині столиці України сталася масштабна пожежа.

Зокрема, станом на 00:30 17 квітня в районі парку був помічений показник в 343 AQI. У Шевченківському та Деснянському районах повітря відносно чистіше, але все одно забруднене вище норми.

Забруднення повітря в Києві: карта по районам

Забруднення повітря в Києві: карта по районам

колаж

Пропонуємо подивитися карти:

Гар у Києві: які райони "отруєні" найбільше

Скріншот

Гар у Києві: які райони "отруєні" найбільше

Скріншот

Київ – перший в антирейтингу

Київ – перший в антирейтингу

Скріншот

Гар у Києві: які райони "отруєні" найбільше

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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Кияни Життя столиці

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