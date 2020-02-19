"Ганьба!" У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги. Фото і відео

У Києві, біля Офісу президента, що на вулиці Банковій, 19 лютого розпочалися два мітинги. На один із них – протест під назвою "Save ФОП" – вийшли представники малого і середнього бізнесу з вимогами щодо змін у законодавстві. Інший же мітинг – проти законопроєктів про медіа та про дезінформацію.
Про ситуацію на Банковій повідомив кореспондент OBOZREVATEL, який побував на місці подій. У руках протестувальників були прапори із гаслами (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як написало видання "Інформатор", на мітинг "Save ФОП" станом на 10:30 зібралося близько 1000 людей з різних міст України, але їхня кількість постійно зростала. Малий і середній бізнес вимагав скасування законів №128-ІХ ; 129-ІХ, і ухвалення Верховною Радою законопроєктів №2644; 2645.
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
Люди зажадали від президента України Володимира Зеленського, аби він вийшов до них, а також кричали "Ганьба!".
Як написав ZIK, мітинг журналістів спрямований саме проти законопроєктів про медіа та про дезінформацію. А учасники "Save ФОП" вирішили після акції під Офісом президента піти ходою до Кабміну.
Також з'явилася інформація про те, що автобуси з підприємцями, які хотіли взяти участь в акції, не пропускали до столиці.
Пресслужба поліції Києва на своєму сайті зазначила, що для забезпечення мирного проведення акцій та з метою недопущення порушень громадського порядку поліцейські з нацгвардійцями та рятувальниками заступили на посилене чергування.
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
Інформатор
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
Інформатор
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
Інформатор
У Києві під Офісом президента люди зібралися на масові мітинги
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 лютого на під'їздах до Києва, а також у центрі міста, під будівлею Кабінету міністрів України (вулиця Михайла Грушевського), водії десятків фур влаштували мітинги.
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