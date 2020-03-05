Мережу вразило архівне фото весілля у Києві у 1970-х роках. На ньому зображена наречена у білій сукні та з фатою, наречений у темному костюмі та раритетний автомобіль "Чайка".
Знімок був зроблений біля РАЦСу на вулиці Гарматній у Солом'янському районі міста. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.
"Щасливі кияни, 1970-ті. РАЦС на вул. Гарматній", – написав автор допису.
Весілля у Києві у 1970-х роках
Клуб корінного киянина
Під фото користувачі почали активно залишати коментарі.
"І я також тут був з "Чайкою". Круто було", "Для цієї пари пам'ятні, сімейні фото, мить історії", "І в нас така машина була на весіллі! Хороші спогади!", "А ще крутіше було замовити білу "Чайку"! У дяді була на весіллі. Говорили, що білих було лише дві чи три на весь Київ", "Якби на такій проїхатися, я був би щасливий", "Це ще багате весілля!!! "Чайка"! Більшість діставалися до РАЦСу трамваєм", – написали вони.
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як до міста після вигнання німецький військ поверталися його жителі.
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