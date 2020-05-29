Мережу розлютило фото величезної кутової багатоповерхівки-"мурашника" і церкви прямо перед нею у Києві.
Знімок був зроблений у житловому масиві Осокорки. Автором є користувач під ніком "Фернан Магеллан". Фото опублікували на сторінці "Історичний Київ" в Facebook.
"Осокорки сьогодні. Як (дуже боляче для місцевих жителів) ви б назвали це фото?" – йдеться у дописі.
Багатоповерхівка-"мурашник" і церква у неї в "полоні" в Києві
Facebook/Історичний Київ
Користувачі мережі почали активно і обурено коментувати знімок.
"А чому б не запитати те ж саме, опублікувавши фото знівеченого висотками центру?", "Шкода, що у мене немає фотографій тих Осокорків, які я пам'ятаю...", "До чого тут Осокорки? Завдяки оскаженілим від жадібності забудовникам це фото можна до будь-якого району приписати", "Життя вдалося", "Київський Ухань (Місто в Китаї. – Ред.)", "Велика осокорківська стіна", "Мурашник і джерело", "Стіна плачу", – написали вони.
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу обурило фото одного з київських дворів. На ньому зображені як нові, так і старі будинки столиці України, а також просто величезну кількість автомобілів.
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