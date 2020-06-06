Мережу вразили 40-річне та сучасне фото старого будинку на вулиці Саксаганського, 106, у Києві.

Знімки опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Їх надав В. Дубовецький.

"Вулиця Саксаганського, 106. 1980-і роки та наші дні", – коротко написав автор допису.

Фото Києва з різницею в 40 років вразили мережу

Користувачі мережі почали активно коментувати фото.

"Київ все менш зелена столиця, все знищують", "Немає господаря біля будинку", "Стовпів понаставили...", "У цьому будинку жила вся моя сім'я в 80-х і 90-х роках минулого сторіччя. Дуже любили цей будинок, квартиру в ньому і район", "Я жила в цьому будинку з 62-го по 93-й рік минулого століріччя", – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

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