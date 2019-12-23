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23 грудня • оновлено в 16:06
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Дробович пояснив, чому з "Батьківщини-Матері" не могли зняти герб СРСР

1.7т
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Новий глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявив, що демонтувати герб СРСР на монументальній скульптурі "Батьківщина-Мати", що на території Національного музею історії України у Другій світовій війні у Києві, дуже дорого.

Про це він сказав під час своєї першої пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів. Дробович пояснив, у чому проблема із демонтажем гербу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"В Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона є рішення, як демонтувати (герб на "Батьківщині-Матері". Ред.), але це рішення дуже дороге. Ми, звісно, звернемося з відповідною ініціативою до Міністерства культури, щоб у наступному році закласти це у державний бюджет, але попередньо порадимося із громадянами, чи готові вони заплатити за це зі своїх податків", – зазначив Дробович.

Дробович пояснив, чому з "Батьківщини-Матері" не зняли герб СРСР

Дробович пояснив, чому з "Батьківщини-Матері" не зняли герб СРСР

Також він запропонував людям вигадати "граційніший варіант". За словами Дробовича, буде розглянуто два варіанти, один із яких є дуже дорогим та передбачає встановлення спеціальних будівельних риштувань.

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Проблемою, на його думку, є те, що, якщо герб просто зрізати або навантажити чимось, скульптуру може перехилити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ще у 2016 році директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що з монументу "Батьківщина-Мати" буде демонтований радянський герб.

  • Працівники Міністерства культури зазначили, що демонтаж гербу СРСР на монументі може порушити чинне законодавство України про охорону культурної спадщини та про авторське право і суміжні права.

  • Вже у 2017 році В'ятрович сказав, що демонтаж гербу СРСР на "Батьківщині-Матері" гальмують тільки технічна та фінансова проблеми.

  • Наступного року В'ятрович знову заявив, що у Києві планують декомунізувати монумент "Батьківщина-Мати" і зрізати зі щита герб СРСР.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Антон Дробович
Місце
Україна Київ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Что вы мучаетесь с мечом и щитом? Обрубите по самые локти и будет монумент ветеранам АТО ... И не забудьте волейбольный мяч к основанию припистяшить, ну на крайняк - баскетбольный с автографом Порошенки ...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Можно руки отпилить и назвать статую Венера Украинская например. Всем Вятровичам и иже с ними герб не будет мозолить глаза
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Из Градов попробуйте. Опыт есть, да и недорого.
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