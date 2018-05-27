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"Досить постити х**ню": нові фото центру Києва після візиту ліверпульців

29.3тЧитати новину російською

Комунальні служби Києва за ніч повністю прибрали купи сміття, які в парку Шевченка в центрі столиці напередодні залишили вболівальники "Ліверпуля".

Про це на совій сторінці в Facebook написав журналіст Бачо Корчілава, опублікувавши фото парку на ранок неділі, 27 травня.

"Так, вистачить постити вчорашню х**ню. Спеціально поїхав з ранку в парк Шевченка. Вже все прибрано (спасибі комунальникам), і парк виглядає як завжди чисто і охайно. Так що насолоджуйтесь", - написав він.

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Також він нагадав, що у всіх куточках світу такого масштабу заходів властиво, що доводиться після напливу туристів прибирати сміття.

"Просто вийдете з мережі і прогуляйтеся по реальному житті", - додав Корчілава.

Нагадаємо, перед матчем фіналу Ліги Чемпіонів вболівальники "Ліверпуля" залишили після себе в парку Шевченка величезні гори сміття. Місце, де фанати набиралися сил після походу на стадіон, більш схоже на звалище, ніж на зелену зону.

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Теми
Ліга чемпіонівфінал Ліги чемпіонів
Особа
Бачо Корчілава
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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Volodymyr
Volodymyr
Судячи з словнивкового запасу цей журналіст отримував освіту в Бидланському університеті управління базаром
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