"Досить постити х**ню": нові фото центру Києва після візиту ліверпульців

Комунальні служби Києва за ніч повністю прибрали купи сміття, які в парку Шевченка в центрі столиці напередодні залишили вболівальники "Ліверпуля".
Про це на совій сторінці в Facebook написав журналіст Бачо Корчілава, опублікувавши фото парку на ранок неділі, 27 травня.
"Так, вистачить постити вчорашню х**ню. Спеціально поїхав з ранку в парк Шевченка. Вже все прибрано (спасибі комунальникам), і парк виглядає як завжди чисто і охайно. Так що насолоджуйтесь", - написав він.
Також він нагадав, що у всіх куточках світу такого масштабу заходів властиво, що доводиться після напливу туристів прибирати сміття.
"Просто вийдете з мережі і прогуляйтеся по реальному житті", - додав Корчілава.
Нагадаємо, перед матчем фіналу Ліги Чемпіонів вболівальники "Ліверпуля" залишили після себе в парку Шевченка величезні гори сміття. Місце, де фанати набиралися сил після походу на стадіон, більш схоже на звалище, ніж на зелену зону.
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