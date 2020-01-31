"Допоможіть, дружина народжує!" У Києві патрульні стали героями зворушливої історії

У Києві патрульні поліцейські, незважаючи на те, що поспішали на виклик, допомогли вчасно доставити до лікарні жінку, у якої починалися пологи.

Героями історії виявилися командир роти Роман Мартинюк та його напарник Юрій Трофімов. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Faecbook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, патрульні, прямуючи на виклик щодо неправильного паркування, зупинилися на відповідний сигнал світлофору на перехресті вулиць Стеценка та Данила Щербаківського. Тоді до них звернувся пасажир автомобіля Fiat.

У Києві патрульні стали героями зворушливої історії

"У мене дружина народжує, і вона вже майже все… Допоможіть, будь ласка", – сказав чоловік.

Правоохоронці ввімкнули проблискові маячки та супроводили автомобіль до лікарні, де на них вже чекали медики. У подружжя народилася донька.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня співробітники поліції Дніпра вилучили 8-місячну дитини з неблагополучної сім'ї. Недоглянутого малюка виявили в компанії п'яних батьків.

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