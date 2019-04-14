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/Життя столиці

До Києва прийдуть сильні заморозки: названо дату похолодання

4.6тЧитати матеріал російською

У Києві та передмісті 14 і 15 квітня через можливі сильні заморозки оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Погодні умови позначили як небезпечні.

Вдень 14 квітня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде до +10. З 21:00 температура різко впаде до 0...- 5 градусів.

Вдень 15 квітня очікується до +10 і дощ. До кінця доби також збережеться помаранчевий рівень небезпеки, а після 21:00 знову можливе падіння температури до 0...- 5.

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Погода в Україні

Укргідрометцентр

У ніч на 16 квітня пройдуть сніг з дощем, вдень – дощ. Нічна температура складе до +5, денна до 10.

Потепління в столицю прийде 17 квітня. Синоптики прогнозують від +12 до +14, аналогічна температура буде і 18 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в неділю, 14 квітня, очікується істотне похолодання, аж до заморозків.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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