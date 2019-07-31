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До Києва прийдуть похолодання і затяжні дощі: прогноз на перші дні серпня

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У Києві в перший день серпня похолодає до 20-22 градусів, можливі невеликі короткочасні дощі.

Сильний вітер, який "гуляв" по столиці кілька останніх днів, вщухне, написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Можуть набігати хмарки, невеликий дощ буде чергуватися з сонячною погодою. Шквальний вітер вщухне, далі незначне потепління, до +25 буде змінюватися з невеликим похолоданням до +22", – уточнила вона.

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З 2 серпня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опади в Києві посиляться, до них додадуться грози. Дощова погода очікується до самого кінця тижня. Середня температура повітря складе +23.

Погода у Київській області

Погода у Київській області

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, серпень розпочнеться в Україні з сухої погоди і істотного похолодання до +8 вже в першу ніч. Зокрема, в західних, північних, центральних і східних областях стовпчики термометра опустяться до 8-12 градусів тепла.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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