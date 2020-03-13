До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

У п'ятницю, 13 березня, до Києва прибув борт із важкопораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталя Юсупова.

"У Києві знову лунали сирени, багато швидких пронеслися з Борисполя, прибув борт із пораненими бійцями. Воїни з кульовими, осколковими пораненнями, контужені, важких відразу забрали в реанімацію. За 12 днів березня загинуло 9 українських воїнів і 42 бійці отримали поранення", – написала вона.

Волонтерка уточнила, що необхідно: "Нам завжди потрібні питні йогурти, вода, сік, ковбасні вироби і сир для перекусу. Кава, чай, солодке, це все на кожен день. Чеки публікую у себе на сторінці двічі на місяць. Начебто все. Нагадую, що ми розташовані по вул. Госпітальній 18, травматологія, зараз карантин, хто хоче прийти, пишіть в коментах або у приват, заздалегідь ".

Карти для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталія.

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

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