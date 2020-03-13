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13 березня • оновлено в 17:59
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До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

2.4т
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У п'ятницю, 13 березня, до Києва прибув борт із важкопораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталя Юсупова.

"У Києві знову лунали сирени, багато швидких пронеслися з Борисполя, прибув борт із пораненими бійцями. Воїни з кульовими, осколковими пораненнями, контужені, важких відразу забрали в реанімацію. За 12 днів березня загинуло 9 українських воїнів і 42 бійці отримали поранення", – написала вона.

Волонтерка уточнила, що необхідно: "Нам завжди потрібні питні йогурти, вода, сік, ковбасні вироби і сир для перекусу. Кава, чай, солодке, це все на кожен день. Чеки публікую у себе на сторінці двічі на місяць. Начебто все. Нагадую, що ми розташовані по вул. Госпітальній 18, травматологія, зараз карантин, хто хоче прийти, пишіть в коментах або у приват, заздалегідь ".

Карти для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталія.

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими з Донбасу: потрібна допомога

Facebook Наталії Юсупової

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Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Раненых не вывозили 12 дней, ждали, пока маршрутка не наполнится?
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2
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки рагу из ВСУшного гав-на.
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4
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Славно защитники Донбасса наколотили тушек ,здесь никакой Штирлиц чумазый, казок не расскажет.
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