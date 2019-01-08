До Києва йдуть потепління і опади: названо дату

У Києві з 8 січня продовжиться морозна погода з мінливою хмарністю. Відновлення сильних опадів очікується лише наприкінці тижня.

Так, у вівторок вдень буде мороз -7...- 9 градусів і хмарно з проясненнями. Швидкість вітру — 5-10 метрів на секунду, повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі 9 січня температура знизиться до -12, вдень прогнозується мороз у 9 градусів. Опадів не очікується.

Погода 9 січня Укргідрометцентр

У ніч на 10 січня на киян чекає -12, а ось вдень мороз різко зменшиться до -1...- 3, проте почнуться снігопади. Вночі 11 січня опади продовжаться, температура повітря становитиме до -8, а вдень — до -5.

12 січня вночі знову сніжитиме, мороз буде на рівні -5, а вдень до снігу додасться дощ, температура підвищиться до -1...1 градуса.

Погода у Києві Укргідромецтентр

Аналогічну погоду синоптики прогнозують і в інших північних і східних областях України. Найтепліше буде на півдні країни, проте снігопади пройдуть по всіх регіонах.

Як писав OBOZREVATEL, 8 січня частина території України перебуватиме під впливом холодного повітря.

У південній частині та східних областях очікується сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу